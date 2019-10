Andra a cantat la nunta Teodorei Becali! Gigi Becali a dat o avere ca sa ii prezinte evenimentul Catalin Maruta

In acest weekend, Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, si-a unit destinele cu alesul inimii sale, Theodor Mincu, iar latifundiarul din Pipera a avut grija ca tanara de 24 de ani sa aiba parte de nunta mult-visata. Dupa cmotionanta ceremonie desfasurata in Biserica Sfantul Spiridon cel Nou din Capitala, cei doi indragostiti au mers la Palatul Snagov pentru petrecere, iar patronul clubului de fotbal FCSB a avut grija ca totul sa fie organizat in cel mai mic detaliu.

Gigi Becali a platit o mica avere pentru a-i avea pe Andra si Catalin Maruta la nunta fiicei sale

Cum era de asteptat, programul artistic a fost si el pe masura unui eveniment despre care s-a vorbit si se va vorbi multa vreme de acum incolo, mai ales ca Gigi Becali nu s-a uitat deloc la bani cand a venit vorba sa-i incante pe proaspetii insuratei, dar si pe cei 700 de invitati cu artisti de seama care sa acopere toate gusturile muzicale.

Printre acestia se numara si Andra, care, pentru a canta la nunta fiicei sale, i-a cerut finantatorului „ros-albastrilor” o suma deloc de neglijat. 6.000 de eueo a scos din buzunar omul de afaceri pentru a incinge ritmul de dans pe melodiile uneia dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Gazda intregului eveniment a fost nimen-altul decat Catalin Maruta, iar carismaticul prezentator nu s-a lasat nici el mai prejos cand a venit vorba de onorariu. Aproximativ 3.000 de euro a incasat realizatorul emisiunii La Maruta de la Pro TV, pentru a prezenta petrecerea de nunta a fiicei lui Gigi Becali.

Lautarii machedoni au vrut sa cante pe gratis

Daca Andra si sotul sau au cerut sume impresionante de bani pentru a lua parte la cel mai fericit eveniment din viata latifundiarului din Pipera, nu acelasi lucru putem spune despre lautarii machedoni. Potrivit traditiei, acestia s-au oferit sa cante pe gratis la nunta fiicei sale, insa Gigi Becali nu a putut accepta, chiar daca gestul l-a emotionat pana la lacrimi. Patronul echipei de fotbal FCSB i-a chemat pe fiecare in parte si i-a omenit cu cate 3.000 de euro.

Dupa ce i-au incantat pe invitati cu cele mai cunoscute refrene machedonesti, muzicantii vor insoti duminica dimineata alaiu care o va lua pe Teodora de acasa pentru a o „preda” mirelui, conform datinilor pe care familia le respecta cu sfintenie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.