Andra a dat nas in nas cu o cersetoare care i-a cerut bani. Cati lei i-a dat vedeta femeii amarate

Zilele trecute, Andra a fost vazuta la un supermarket din Capitala. Artista nu era singura, ci impreuna cu soferul, bona filipineza si fetita ei. Ei bine, in parcarea supermarketului, trebuie sa stiti ca indragita cantareata a dat dovada de o generozitate iesita din comun!

Andra a profitat de timpul liber pe care il avea si a dat fuga la supermarket pentru a face cumparaturile necesare pentru casa. In tot acest timp, cat s-a uitat in stanga si-n dreapta prin magazin, bona filipineza a avut grija de fetita ei. Dupa ce a luat tot ce trebuia, cantareata a platit la casa, iar soferul a mers glont la masina pentru a pune cumparaturile in portbagaj.

In momentul in care a iesit din supermarket, Andra s-a oprit la bancomat pentru a scoate bani de pe card, iar apoi s-a indreptat spre masina. Insa… artista s-a oprit din drum pentru a-i da niste banuti unei femei care cersea. Andra i-a intins femeii mai multe bancnote de un leu si de cinci lei. Cersetoarea i-a multumit cantaretei in fel si chip pentru cei aproximativ 20 de lei, suma generoasa primita din partea Andrei care a dat dovada de marinimie…

La prima lor intalnire, Andra nu-l vedea pe Catalin Maruta ca pe barbatul cu care sa-si petreaca toata viata. Scanteia insa a aparut in 2005, cand s-au revazut la o emisiune. Prezentatorul TV marturisea ca a fost uimit sa descopere cat de matura era Andra in ciuda faptului ca avea doar 19 ani.

”Mi-am dat seama ca are tot ce-mi doresc la o femeie. Imi aduc aminte cum a fost mutatul. Cand eu stateam in garsoniera mea, Andra statea cu parintii in Bucuresti si tot planuiam sa locuim impreuna. Cand m-am intors de la munca, Andra era acasa si foarte hotarata. Cu un geamantan, o veioza si un tablou”, povestea, in urma cu ceva timp, Catalin Maruta.

Dupa cativa ani de relatie, Catalin Maruta (40 de ani) si Andra (32 de ani) si-au unit destinele in fata lui Dumnezeu pe 23 august 2008, chiar de ziua solistei, la Targu-Jiu. La petrecere au participat aproape 600 de invitati. Artista a devenit oficial sotia lui Catalin Maruta pe 10 august 2008 atunci cand a spus ”DA!” in fata ofiterului starii civile. Anul acesta, la aniversarea celor 10 ani de la cand au semnat certificatul de casatorie, talentata artista a publicat o poza de la cununia civila, iar la descriere a marturisit: “Cel mai fericit «DA» din viata mea! Acum 10 ani… •catalin_maruta ”.

