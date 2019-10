Andra a patit rusinea vietii! A baut pana a adormit

andra

Chiar daca Andra pare, in ochii multor oameni, aproape perfecta, are si ea miciile ei vicii care ii dau batai de cap. Putini stiu ca vedeta nu obisnuieste sa puna mana pe alcool – si ca exista si un bun motiv pentru asta.

In urma cu ceva vreme, Andra a vorbit despre un episod ceva mai jenant din viata ei, atunci cand si-a facut de ras sotul chiar in fata socrilor ei. Nu a fost cu rea intentie, ci la „indemnul” catorva pahare de vin care i-au „despletit limba” si au facut-o sa povesteasca tot felul de lucruri ridicole despre cel ce avea sa devina tatal copiilor ei.

De ce nu bea Andra alcool

Pe canalul ei de Youtube, Andra a povestit ca, la inceputul mariajului, a dat frau liber cuvintelor fara filtru. Asa a ajuns sa-l faca de ras pe sotul ei, chiar de fata cu parintii lui.

„Eram la Targu-Jiu, la socrii mei si stateam la povesti cu dansii. Avem o relatie extraordinara, ma iubesc foarte mult si m-au primit in familia lor ca pe o fiica a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu ma distrez mai mult daca beau acest lucru. Cu apa plata ma distrez foarte bine. Pe cand eram la Targu-Jiu, la socrii mei, am acceptat sa beau un pahar de vin, apoi al doilea, si, ce crezi, m-am ametit pentru prima data in viata mea, asa ca socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari povesti despre Maruta. Am povestit tot ce trebuia si ce nu trebuia. Asa ca a fost cu plans si cu ras in seara aia. Usor-usor insa, dupa o jumatate de ora, am si adormit”, a povestit Andra.

Nu este singurul motiv. La „Agentul VIP”, Andra marturisea ca alcoolul o face si foarte somnoroasa, iar acest lucru cam intervine cu viata ei de artista. Drept urmare, nu crede deloc in mitul ca artistii ar trebui sa bea putin, pentru a-si drege glasul.

