Andra, ce aparitie! A dansat intr-o rochie scurta sub ochii lui Catalin Maruta

Andra a dansat intr-o rochie mini, alaturi e un latino lover, chiar sub ochii lui Catalin Maruta! S-a intamplat la Pro TV, chiar la emisiunea ”La Maruta”, prezentata de sotul Andrei. Artista a cantat pentru prima data intr-un studio de televiziune cea mai noua piesa a sa, intitulata ”Camarero”!

Andra a dansat foarte sexy, intr-o rochie mini

Andra a fost prezenta in emisiunea sotului ei pentru a-si promova cel mai nou single. Nu a mers singura, ci alaturi de celebrul artist Descemer Bueno, alaturi de care a pus in scena un show de zile mari. ”Camarero” este cea mai noua piesa lansata de Andra, in colaborare cu artistul latino Descemer Bueno. Cei doi au fost invitatii lui Catalin Maruta, pentru a canta pentru prima data intr-un studio de televiziune aceasta piesa.

Indragita artista a purtat cu aceasta ocazie o rochie mini, alba, semi-transparenta, cu care a facut furori la TV. Toti au fost cuceriti de miscarile fierbinti ale artistei, dar si de picioarele foarte sexy ale artistei!

”Camarero”, o melodie foarte apreciata de fani

Andra si compozitorul brazilian s-au intalnit in anul 2017, cand au stat mai mult timp in studio-ul de inregistrari si au stabilit linia melodica a viitoarei colaborari. Se pare ca alegerea facuta de ei a fost una buna, deoarece in doar cateva ore de la lansarea piesa fusese urmarita de peste 100 de mii de fani.

Andra a fost incantata de creativitatea si personalitatea compozitorului cubanez, iar Descemer a ramas impresionat de vocea Andrei si de compatibilitatea ei cu stilul care l-a consacrat, latino cu elemente de hip-hop. Asa a luat nastere piesa “Camarero“, Andra a influentat piesa de la primele versuri si acorduri, iar cubanezul a ascultat cum suna piesa pe vocea ei.

“Sa lucrez cu Andra, cea mai mare artista din Romania, este o mare placere. Sunt convins ca piesa Camarero se va auzi toata vara!“, a declarat Descemer Bueno.

“Descemer are un simt extraordinar pentru muzica ritmata, are salsa in sange, umor si creativitate incredibila. Ma bucur ca am avut ocazia sa ne cunoastem. Cred ca mai putem face multe lucruri frumoase impreuna”, a spus completat Andra.

