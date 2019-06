Andra data afara de la Vocea Romaniei. SURSE: motivul real pentru care a fost scoasa din show

Andra 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andra a fost data afara de la Vocea Romaniei. Anuntul oficial venit de la Pro TV nu pomeneste nimic despre plecarea Andrei, insa surse apropiate vedetei au dezvaluit ca au fost doua probleme. Andra data afara de la Vocea Romaniei – motivele Conform sursei noastre vedeta nu mai performa, nu a avut concurenti castigatori sau voci care sa faca show pe masura. Producatorii ar fi fost cei care au cerut schimbarea catre sefii televiziunii, in plus s-a invocat ca nu se potriveste in noul juriu, deoarece este prea blanda si face spectacol precum Chirila sau Rimes. De asemenea Andra nu are nici carisma lui Smiley, care le cucereste pe doamne si -i sustin concurentii stric ca fac parte din echipa lui. Vezi si: ...