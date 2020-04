Andra, desfiintata de fanii Romanii au Talent

Aparitia surprinzatoare a Sienei Vuscan a uimit o tara intreaga. Fetita in varsta de 10 ani a aparut pe scena de la ”Romanii au talent” imbracata in uniforma de razboi specifica tarii in care a si trait, China. Aceasta a primit, fara ezitare, premiul GOLDEN BUZZ de la Andra pentru prestatia ei uimitoare.

Nu toti sunt de aceeasi parere, se pare. Pe site-urile de socializare s-au dus adevarate lupte intre internauti. Sunt impartiti in doua tabere. Unii dintre ei considera faptul ca Siena isi merita premiul din plin, iar altii o critica spunand ca merita chiar o nota mai mica.

”Un 8 era mai corect”, a replicat unul dintre internauti.

Replica la acest comentariu nu a intarziat sa apara: ”Prietene, ce-ai cu copilul asta? Ti-a furat ceva? Ura asta are doar o justificare sau estir doar gica contra din principiul? Ai comentat la toata lumea care a apreciat momentul spunand ca nu merita. E doar parerea ta, insignifianta, fata de multimea care o apreciaza. Are 10 ani, tu o gramada, dar inteligenta e de partea ei. Linisteste-te, ca faci vreun AVC si pierdem o valoare a acestei tari”.

Cel care a oferit o parere nu tocmai pozitiva si-a sustinut, in continuare, punctul de vedere replicand: ”Poate tu o sa faci. Eu spun ca au fost si sunt altii mai buni decat ea si nu merita Golden Buzz. In rest e o fetita OK.”

Se pare, insa, ca majoritatea sunt de parte fetitei si o sustin pana la capat:

”Un copil minunat”, Merita sa fie castigatorul sezonului 10 al emisiunii, fiindca ea insasi este de nota 10”, au fost replicile catorva dintre sustinatorii Sienei.

Siena se afla printre concurentii norocosi de la ”Romanii au talent” care au castigat premiul GOLDEN BUZZ. Aceasta are numai 10 ani si a uimit o tara intreaga cu vocea ei spectaculoasa. Talentata concurenta cunoaste, pe langa limba romana, alte doua limbi straine, engleza si chineza. Aceasta a locuit pentru mai mult timp in America, dar si in China, impreuna cu parintii ei. De asemenea, Siena are si o cariera muzicala in China.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.