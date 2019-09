Andra dezvaluie secretul frumusetii. Ce face artista in fiecare seara

Andra

Andra dezvaluie secretul frumusetii. In cadrul unui interviu pentru o emisiune, Andra, in varsta de 31 de ani, a dezvaluit cum arata rutina ei de frumusete, care ii permite sa aiba un ten tanar si curat.

“Ma demachiez in fiecare seara, oricat de obosita as fi dupa un spectacol. In plus, folosesc o masca de piersici foarte buna care imi curata tenul excelent. Mama mea si-o aplica des, candva. Folosesc si alte masti naturale, desi recunosc ca uneori imi este lene,” a marturisit Andra.

Andra, care a cantat in noaptea de Revelion, ar fi incasat 47.000 de lei, adica 1.000 de lei pe minut, pentru un concert de 40 de minute pe care l-a sustinut in luna martie a anului trecut.Un fost candidat la functia de primar al orasului Targu-Mures, Dan Masca, a facut publice, pe pagina sa de pe o retea de socializare, mai multe pagini cu un contract pe care primaria l-ar fi incheiat cu firma care o reprezinta pe Andra, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruta.

