Andra este in culmea fericirii. Ce veste a dat artista: ,,Am motive sa zambesc in fiecare zi''

Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. In afara faptului ca are o voce de aur, artista se bucura si de o familie frumoasa.

Vedeta tv nu ezita niciodata sa afirme oriunde merge ca are o familie frumoasa si se simte fericita alaturi de copiii si de sotul ei. Astazi, artista isi sarbatoreste ziua de nastere si a postat pe contul sau de socializare o fotografie in care a tinut sa impartaseasca cu fanii sai cat este de fericita si implinita: ,,De ziua mea, am tot ce imi doresc. Sunt linistita, sanatoasa, am motive sa zambesc in fiecare zi. Fac ce imi place si am cei mai frumosi fani alaturi de mine!Va doresc si voua sa va simtiti la fel de impliniti! '' . Cantareata apare in fotografie alaturi de cei doi copii: David si Eva, dar si de sotul acesteia. Toti sunt cu zambetul pe buze si se pregatesc de petrecere. Postarea a primit zeci de aprecieri si de urari de bine pentru artista.

Andra se numara printre cele mai bune voci din tara. Artista este cunoscuta pentru hit-urile de exceptie, dar si pentru casnicia alaturi de cunoscutul prezentator Catalin Maruta.

