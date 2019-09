Andra, insarcinata? Imaginea care i-a facut pe fani sa creada ca vine barza: „Ai burtica de graviduta?”

O fotografie postata recent de Catalin Maruta i-a facut pe fani sa se intrebe daca nu cumva Andra este insarcinata. In imaginea cu pricina, cantareata poarta o rochita stralucitoare si voluminoasa, care ar putea crea iluzia unor kilograme in plus.

Catalin Maruta si Andra au fost la o petrecere de botez, prilej cu care artista a purtat o tinuta extravaganta. Prezentatorul de la Pro TV a postat o fotografie, la descrierea careia a pus o simpla inimioara. Fanii au sarit imediat sa comenteze imaginea postata de Catalin Maruta si l-au intrebat pe prezentator daca Andra este intr-adevar gravida sau daca „de vina” e rochia.

Fanii cuplului Maruta cred ca Andra e insarcinata

„Un cuplu frumos, ce mi-e drag. Vine barza cumva, sau rochita Andrei creeaza o iluzie optica?”, „Andra, ai burtica de graviduta?”, „Mai asteptati un copil sau mi se pare?”, „Vine barza???”, „Vei fi tatic? Felicitari!”, „Andra, vine al treilea? Sa vina sanatos!”, „Insarcinata?”,„ Cat de frumosi sunteti!”, au comentat fanii la fotografia postata de Catalin Maruta. Si Andra a publicat o imagine in care apare singura, imbracata in aceeasi rochita voluminoasa. Si la poza ei, admiratorii au reactionat la fel: „Andra, ne faci o surpriza frumoasa? Sa fie sanatoasa, vine a doua fetita? Dumenezeu sa te ajute”, „Sunteti minunata! Felicitari!”, „Insarcinata?”, „Si eu cred ca este gravida!”.

