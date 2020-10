Andra, ipostazele cu care și-a surprins fanii. Cum arata vedeta fara niciun strop de machiaj

Doar zece dintre cele 23 de companii municipale infiintate de primarul Gabriela Firea au inregistrat profit in 2019, in valoare totala de circa 12 milioane de lei. Restul de 13 au raportat, in total, o pierdere de peste 53 de milioane de lei. Holdingul Municipal are aproape 6.400 de angajati.