Andra Maruta, mesaj subliminal pentru Mihai Bendeac

In cadrul interviului oferit in timpul show-ului “iUmor”, Mihai Bendeac a dezvaluit ca actrita americana Hilary Duff are cele mai multe fotografii pe wikiFeet: “Top of the top este Hilary Duff. Si Hilary Duff este si constienta de treaba asta si si le afiseaza mereu si incita toata comunitatea”.

“Ce comunitate? De obsedati de degete de la picioare?”, a intrebat un reporter de la “iUmor”. “Da”, a raspuns Mihai Bendeac. Iar de aici s-a ajuns la… Andra. Delia a fost cea care a insistat ca Bendeac sa caute si picioarele Andrei pe wikiFeet. “Cauta Andra”, iar colegul ei s-a conformat si i-a oferit si raspunsul: “Andra, 78 de fotografii. Nu i-am vazut niciodata picioarele Andrei, acum jurizez la prima vedere. Nu”.

Ei bine, nu a trecut multa vreme si Andra i-a trimis un mesaj subliminal lui Mihai Bendeac.

”Cei care ma cunosc spun adesea ca nu pot ascunde ce simt. Ca mi se citeste pe chip. Ia sa vedem: ce scrie acum, ce ascunde zambetul asta?”, a scris Andra pe pagina sa de socializare, in dreptul unei fotografii in care zambeste cu subinteles.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.