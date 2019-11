Andrada Barbat si Marian Ștefan, votati reprezentantii Primariei in Telegondola Mamaia

udecătorii de la Curtea de Apel Constanţa au dispus închiderea procedurii de reorganizare a activităţii debitoarei Telegondola - Mamaia SRL, cu sediul în Mamaia, staţie pornire Perla! Decizia a fost luată ca urmare a realizării planului de reorganizare. Printre asociaţii Telegondola - Mamaia SRL se află şi Primăria Municipiului Constanţa. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa din 3 ianuarie 2012. Noul termen a fost stabilit pentru 4 noiembrie. Conform Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 47/118/2012, SC Telegondola-Mamaia SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, prin reorganizarea activităţii, în baza unui plan, motivată de împrejurarea că societatea comercială se află în stare de insolvenţă, înregistrând datorii certe, lichide şi exigibile, a căror scadenţă a depăşit termenul de 30 de zile. Totodată, debitoarea a solicitat numirea în calitate de administrator judiciar a Continvest Insolvenţă SPRL. SC Telegondola-Mamaia SRL are sediul social în Mamaia, staţie pornire Perla. Ca asociaţi persoane juridice apar SC Mamaia SA, cu sediul social în Vila 26, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 53,49%, şi Municipiul Constanţa, cu sediul social pe bulevardul Tomis, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 46,51%. Administrator special este Marian Ştefan. Firma are ca obiect de activitate „transporturi aeriene de pasageri“. „Admite cererile formulate de administratorul special Ştefan Marian şi creditoarea Mamaia SA privind închiderea procedurii ca urmare a realizării planului de reorganizare. Dispune închiderea procedurii de reorganizare a activităţii debitoarei Telegondola - Mamaia SRL, cu sediul în Mamaia, staţie pornire Perla, judeţul Constanţa, ca urmare a realizării planului de reorganizare.

Consilierii locali municipali au aprobat astăzi prin vot reprezentanţii Primăriei Constanţa în cadrul societăţii Telegondola Mamaia SRL. Cei doi sunt : Andrada Bărbat și Marian Ștefan.