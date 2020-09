Andrea Chis, judecator CSM, despre noul mecanism de monitorizare pe justitie al Comisiei Europene: "Cu sanctiuni adecvate, va avea ca rezultat salvgardarea statului de drept"

Andrea Chis, judecator CSM si unul dintre magistratii din Romania care a participat la protestele magistratilor din Polonia, este de parere ca noul mecanism de monitorizare pe statul de drept, in cadrul caruia Comisia Europeana este asteptata sa publice in curand primul raport, poate asigura salvarea statului de drept si conservarea valorilor europene in conditiile in care va fi insotit de sanctiuni corespunzatoare.