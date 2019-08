Andreas Ivan a reziliat contractul cu New York Red Bulls

Andreas Ivan (24 de ani) a reziliat contractul cu New York Red Bulls. Anunţul a fost făcut public pe site-ul oficial al clubului din SUA, la un an după ce a fost semnată înţelegerea, potrivit Mediafax.

Jucătorul care deţine cetăţenie româno-germană a evoluat de-a lungul carierei sale la grupele de juniori ale lui Karlsruhe şi Stuttgart şi a făcut pasul mai apoi la RW Essen, Wuppertaler şi SV Waldhof Mannheim. Ultimul sezon al său din liga a patra germană a fost unul destul de bun, iar prestaţiile sale l-au adus în atenţia echipei din MLS. În iulie 2018, New York Red Bulls a anunţat transferul fotbalistului trecut pe la naţionalele U17 şi U21 ale României, dar şi pe la naţionala U17 a Germaniei. La un an distanţă, stafful tehnic a considerat că nu mai are nevoie de serviciile fotbalistului şi i-a reziliat contractul.

Statisticile lui Ivan la New York Red Bulls: 26 de meciuri, două goluri şi două pase de gol.

Citește și: Bogdan Mara, despre Dan Petrescu: Nu lasă nimic la voia întâmplării. A studiat foarte mult jocul lui Celtic

Într-un interviu acordat Ziaruldesport.ro, înaintea transferului în SUA, Andreas Ivan vorbea de un transfer în România: ”Am avut ceva intenţii în acest sens, dar cine m-a propus in România s-a lovit de o problemă: cei care hotărau transferurile la cluburi au refuzat orice discuţie, motivind ca n-au cum să transfere un jucător din liga a patra din Germania în Liga I din România. Eram de acord să vin la probe, dar nu au acceptat nici măcar aşa. Cam asta a fost...”.

Pentru sursa citată, fotbalistul cu dublă naţionalitate a vorbit şi despre meciurile pe care le-a jucat sub tricolor: “Am fost fericit să joc pentru amândouă. Eu am jucat şi pentru Romania U17 in cinci meciuri. De câte ori am venit la naţionala României, m-am simţit foarte bine în mijlocul colegilor, pentru mine era o mare bucurie. Mi-am făcut prieteni foarte buni, vorbesc cu ei din când în când, mai ales cu Alex Păun de la CFR Cluj şi cu Valentin Cojocaru de la Viitorul”.