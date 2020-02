Andreea Antonescu are din nou probleme cu autoritatile dupa ce a sunat la 112! Artista risca dosar penal

Andreea

Problemele nu se termina pentru Andreea Antonescu! In urma cu cateva zile, artista a primit o amenda usturatoare dupa ce a apelat numarul unic de urgenta 112.

Vedeta se afla cu iubitul ei, Stefan Manolache, si a facut o gluma spunand ca a fost sechestrata intr-un apartament din Iasi. Oamenii legii au cautat-o timp de patru ore, iar cand au ajuns la ea au constatat ca Andreea Antonescu nu patise nimic.

Andreea Antonescu are din nou probleme cu autoritatile dupa ce a sunat la 112

Acum, cantareata a ajuns din nou in vizorul politistilor. Ea a fost prinsa, tot in seara respectiva, conducand masina personala fara a avea asupra sa permisul de conducere.

‘Andreea a spus politistilor ca a ajuns in noaptea aceea la Iasi cu propria masina. Apoi a revenit asupra declaratiei, atunci cand a realizat ca si-ar putea crea probleme imense, pentru ca are permisul suspendat de la sfarsitul lunii ianuarie, pentru viteza excesiva. I-a sarit in aparare iubitul, care a declarat ca el ar fi adus-o cu masina. Se fac cercetari si exista posibilitatea sa se aleaga cu un dosar penal pentru conducere fara permis’, au declarat apropiatii Andreei Antonescu pentru impact.ro.

