Andreea Antonescu confirma divortul: "Eu si Traian suntem doua persoane libere"

Andreea Antonescu a confirmat divortul de sotul ei. Cantareata nu mai este impreuna cu cel cu care are o fetita. Au decis sa se separe in urma cu cateva luni.

Andreea Antonescu a declarat ca in acest moment ea si Traian sunt doua persoane libere. Nu au avut timp insa sa mearga pentru a semna actele, ea fiind ocupata aici.

"In momentul acesta, atat eu, cat si Traian suntem doua persoane libere! Nu mai suntem implicati intr-o relatie, decizie pe care am luat-o impreuna inca de acum cateva luni. Intre noi au ramas o relatie de prietenie si… procedura birocratica! Dandu-mi seama ca planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis sa deschid subiectul, asta dupa ce am analizat situatia pe toate partile. I-am spus sincer care este opinia mea legata de viitorul nostru ca relatie, i-am explicat faptul ca fiecare dintre noi are dreptul la a-si implini visele, oricare ar fi ele. Timpul petrecut separat – dezvoltat pe fiecare in directii diferite, banuiesc. Divortul nu s-a pronuntat inca, acest proces amanandu-se strict din lipsa de timp, amandoi fiind foarte ocupati pe plan profesional!", a spus Andreea Antonescu pentru VIVA!.

"Nu pot spune ca am simtit neaparat ca mariajul a inceput sa scartaie, mai degraba consider ca, in timp, telurile noastre s-au schimbat, nu mai sunt comune. Daca eu ma vad traindu-mi viata si in America, dar si in Romania, Traian se regaseste doar in State! Nu mi se pare corect sau normal sa-i cer sa se adapteze stilului meu. La urma urmei, fiecare dintre noi are dreptul de a lua propriile decizii si de a trai liber, dupa bunul plac", a mai spus vedeta pentru sursa citata.

De cateva luni au aparut zvonuri cu privire la Andreea Antonescu si sotul ei. Multi au spus ca s-au despartit si iata ca acum totul a fost confirmat.

