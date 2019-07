Andreea Antonescu i-a cerut divortul la notar sotului milionar!

Andreea Antonescu e mai hotarata ca niciodata sa puna capat mariajului. Dupa opt ani de relatie, cantareata i-a cerut divortul la notar sotului milionar.

Potrivit unor surse, jumatatea trupei ”Andre” pare mai hotarata ca niciodata sa isi redobandeasca statutul de femeie libera. Dupa opt ani de casnicie, timp in care au stat mai mult separat, Andreea Antonescu si Traian Spak au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareata ar fi cerut divortul la notar sotului milionar.

”Stiu ca Andreea nu vrea sa se complice si mereu alege varianta cea mai simpla. Asa cred ca o sa se intample si in cazul divortului. Totul o sa se petreaca in mare discretie, la notar”, a marturisit o persoana din anturajul vedetei.

Declaratiile care anuntau divortul!

”Nimic nu este pe vecie si, la urma umei, nu se garanteaza nimic. Avem o singura garantie in viata asta si anume moartea. In rest, totul e relativ. Nu pot exclude varianta unui divort.(…) De mai mult de 20 de ani, muzica este pentru mine pe primul loc si de aproximativ opt ani, Sienna isi imparte primul loc alaturi de muzica. Orice altceva este pe un alt loc. (…) In cateva zile pleaca Siena si pana la momentul acesta nu stiu daca mama are procura pentru a scoate copilul din tara. Asa ca este posibil ca in urmatoarele doua zile sa ajung la notar. Sienna pleaca la tati in America. A intrat in vacanta de vara si toate verile si le petrece acolo. Daca voi avea cateva zile libere este posibil sa fug si eu, dar daca nu am timp o sa o astept aici cu tot sufletul”, declara Andreea Antonescu, in urma cu ceva timp.

Cea mai bine platita vedeta Playboy

Cel mai controversat episod al vietii Andreei Antonescu a fost acela cand a fost convinsa sa pozeze goala in revista Playboy.

“Sunt asumata! Imi asum pana si acel episod. Negocierile au inceput cu tata. Imi amintesc ca se batuse palma pentru o anumita suma de bani cu care nu eram de acord, dar conditia fusese sa nu apar complet in costumul Evei, doar in partea care era cel mai ceruta de public, bineinteles, nu ochii… dar, nu a fost sa fie atunci.

Practic, pozatul meu in Playboy a fost o intamplare. Pe vremea aceea eram prietena foarte buna cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Si mi-a zis hai ma Antoneasco, da si tu o suma, oricat ar fi, sa ma duc sa le spun. Si am zis OK, daca cea mai bine platita a fost Loredana, care e Loredana… am zis ce ar fi sa cer eu o suma mai mare ca sa fiu sigura ca nu pozez. Atat eu, cat si fostul meu prieten. N-am negociat absolut nimic, noi am aruncat suma asta de bani”, a marturisit vedeta, in uma cu ceva timp.

Printre cele rele, ar putea fi si onorariul record primit de la Playboy pe care l-a investit in afacerea iubitului. 30 mii de dolari a primit pentru controversatul pictorial, fiind si cel mai vandut numar al revistei: “Nu am mai avut ce sa fac si am mers mai departe. Eu, la 1,57 m si 40 kg, am ramas cea mai bine platita vedeta Playboy. Cu banii n-am facut nimic, intotdeauna am fost genul de persoana care si-a dorit o familie. Am investit in ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost sa fie, asta e, cu totii avem esecuri. Probabil ca m-au ajuns blestemele fratelui meu“.

