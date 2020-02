Andreea Antonescu, prinsa cu minciuna! Ce spune vedeta versus ce spune Politia

Noaptea trecuta, politistii din Iasi au primit un apel din partea unei femei care acuza ca, in urma unui conflict cu iubitul, este sechestrata in apartamentul acestuia. Este vorba despre nimeni alta decat Andreea Antonescu care, in urma unui scandal cu iubitul ei, a pus mana pe telefon si a sunat la 112. Doar ca, surpriza: artista infirma acest lucru si are o cu totul alta poveste de spus.

Versiunea Andreei Antonescu

Andreea Antonescu povesteste cum totul a fost, ce sa vezi, o neintelegere pusa pe seama copiilor unor oaspeti. Aflata la locuinta lui Stefan Manolache, din Iasi, cantareata a recunoscut ca era intr-o stare mai „delicata” si ca, la un moment dat, a vrut sa plece sa isi ia niste tigari, doar ca nu reusea sa isi gaseasca nici cheile, nici telefonul.

La un moment dat, copiii oaspetilor au pus mana pe telefonul de firma al lui Manolache, de pe care au apelat din greseala numarul de urgenta.

Cantareata sustine ca, cumva, fix in acel moment, pe fundal s-au auzit anumite lucruri care i-au indus pe politisti in eroare si au ajuns sa creada ca este sechestrata. Atunci au trimis echipaje la apartament.

Versiunea Politiei

„Astazi, in jurul orei 00:30 am fost sesizati de catre o femeie de 37 de ani, din Bucuresti cu privire la faptul ca ar avea un conflict cu iubitul sau intr-un imobil de pe raza Municipiului Iasi. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate nu se confirma. Femeia a negat faptul ca a efectuat apelul si a declarat nicio problema. In consecinta, aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 4000 de lei, conform O.U.G nr. 34/2008 pentru apelare nejustificata a numarului unic de urgenta”, a fost versiunea reprezentantilor IPJ Iasi.

