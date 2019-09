Andreea Balan a aruncat de doua ori buchetul la nunta. Cine l-a prins

Andreea Balan mireasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan si George Burcea s-au casatorit religios duminica aceasta. Cantareata nu a respectat traditia buchetului de mireasa si l-a aruncat de doua ori. Artista care a prins buchetul aruncat de Andreea Balan este o vedeta foarte apreciata in showbiz-ul autohton. Andreea Balan a aruncat buchetul de doua ori Cantareata Andreea Balan si actorul George Burcea au spus ”Da” in fata preotul, iar apoi s-au distrat de minune la un restaurant de fite din Capitala. Artista a pastrat multe dintre traditiile romanesti: dansul mirilor, momentul tortului, dar si aruncatul buchetului. Mireasa si-a pacalit domnisoarele de onoare si a aruncat buchetul de mireasa direct in bratele fiicei nasilor e ...