Andreea Balan a decis! Artista pleaca din țara: ”Ma retrag frumos”

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta a făcut dezvăluiri incredibile despre momentul în care se va retrage din muzică. Artista a ales și unde se va muta.

Prin muncă Andreea Bălan a reușit întotdeauna să facă ce și-a propus. Mai mult decât atât, vedeta crede că și gândurile sale pozitive au ajutat-o să ajungă unde este astăzi.

„Întotdeauna ceea ce mi-am propus mi-a ieșit, pentru că am crezut cu ardoare, pasiune. Nu am știut calea, dar am știut destinația. Cred foarte mult în „the secret”, „the secret” este o teorie spusă. Am mare grijă cu ceea ce gândesc, pentru că știu că sub o formă sau alta, gândurile mi se vor întoarce”, susține Andreea Bălan.

Artista spune că peste câțiva zeci de ani o să se retragă din industria muzicală și are de gând să se mute tocmai în Franța, atunci când vor apărea primele semne de bătrânețe.

„Când un artist din generația mai veche îmbătrânește, publicul nu acceptă. Presa, media, oamenii, nu te lasă să îmbătrânești! Ești om, nu icoana pe care o văd la televizor. Da, la 60 de ani mă retrag frumos, pe Coasta Franței, la mare și stau acolo și îmi petrec bătrânețile frumos. Nu stau aici să mă caute și să zică: „Ce a îmbătrânit Andreea!”, a declarat ea.

Andreea Bălan și George Burcea, ceartă în familie!

Andreea Bălan a reușit să îi strice mai multe piese vestimentare soțului ei, băgându-le la spălat la mașină pe programul nepotrivit. Astfel că puloverele de lână şi jeanșii lui George Burcea fie au intrat la apă, fie și-au modificat culoarea.

Pentru că s-a simţit cu musca pe căciulă, Andreea Bălan a mers imediat la cumpărături pentru a înlocui hainele pe care le-a distrus.

„Câte haine mi-ai distrus? Majoritatea hainelor mi le-ai distrus”, a luat-o la rost George Burcea pe Andreea Bălan.

„Dar eu nu înțeleg! Eu le bag bine la spălat, la 40 de grade. De ce se micșorează așa?”, s-a plâns artista.

„Pentru că sunt ca și acesta, de lână. Trebuie spălate la mână. Cand mai vrei să faci fapte bune, adică să-mi speli hainele, te rog frumos să vezi care sunt de lână sau de alte materiale pretențioase și spală-le la mână”, i-a explicat George Burcea soției sale.

