Andreea Balan a fost operata de urgența. Ce diagnostic i-au pus medicii

Acuzata de procurorii bihoreni ca a luat mita de la toti angajatii institutiei pe care o conducea, lunar, timp de sase ani, fosta primarita UDMR din comuna Salacea, Porsztner Sarolta, a fost achitata de judecatorii Tribunalului Bihor. Decizia instantei nu este definitiva, putand fi ataca in apel de catre procurori in termen de zece zile.

Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a afimat miercuri, 4 noiembrie, ca, desi se vorbeste "foarte mult" despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative, "nu se face nimic", iar consecintele se vad "clar". In opinia sa, in materie de preventie trebuie sa se treaca la o atitudine "mai ofensiva".