Andreea Balan a recunoscut tot: „M-a batut! Este exact ca tatal lui”

Andreea Balan trece prin momente cumplite! Aflata in acest moment separata de tatal copiilor sai, vedeta incearca sa ramana puternica cat mai mult cu putinta, cu toate ca… socurile din prezent ii amintesc de nenorocirile din trecut.

Andreea Balan a intampinat greutati de mica, din partea partilor masculine prezente in fiecare etapa a vietii sale. Prima data a avut de suportat imaginea tatalui sau autoritar si rece, care tot timpul o mustruluia cand era doar un copil. Mai apoi, la maturitate, artista s-a confruntat cu unul dintre cele mai negre scenarii din viata unei femei – tradarea si infidelitatea. Andreea a trecut prin momente cumplite la despartirea de barbatul iubit, Keo, cu care a trait opt ani din viata.

In prezent vine si dezamagirea din partea barbatului care a facut-o mamica. Cand credea ca si-a gasit echilibrul in viata, fericirea si implinirea unei familii mari si frumoase, iata ca… artista este din nou incercata de cel de Sus, caci George Burcea a abandonat-o la propriu cu doi copii, spunandu-i ca face asta pentru ca pur si simplu nu mai are sentimente pentru ea.

Toate aceste experiente i-au amintit si mai mult Andreei Balan de un episod ingrozitor din viata ei, petrecut in urma cu mult timp. Atunci cand tatal ei o batea ori de cate ori avea ocazia.

„Am incercat sa vorbesc cu tata, dar este o chestie mostenita din generatie in generatie. El ma batea, iar mult timp l-am blamat. Acum, in ultimii ani, l-am inteles, pentru ca asa facea si tatal lui si asa credea ca este bine. Ii spuneam «de ce trebuia sa ma bati in Casa de Cultura? De ce, tati?”, dar asa stia el, asa a fost educat”, a spus Andreea Balan.

