Andreea Balan a revenit in forta pe scena, dupa toate problemele prin care a trecut: „Nu am lasat sa ma doboare”

andreea balan revine pe scena

Andreea Balan este gata sa-si bucure fanii cu ceea ce stie cel mai bine sa faca: spectacol pe scena! Vedeta a depasit toate problemele si este gata sa fie din nou in top cu melodiile si dansurile sale spectaculoase.

Andreea Balan a trecut peste toate problemele de sanatate si revine in forta pe piata muzicala! Frumoasa artista a depasit momentele grele si acum vrea sa-si bucure fanii cu spectacolele sale extrem de apreciate. Intr-un interviu acordat pentru liberatatea.ro, Andreea Balan a dezvaluit cum se simte acum, la o luna si jumatate de la nasterea celui de-al doilea copil dar si cum monitorizeaza starea ei de sanatate, de acum incolo.

„A fost foarte greu prin ce am trecut si mai ales faptul ca au urmat inca doua operatii dupa cezariana. Eu, la vremea respectiva, nu prea am realizat ceea ce s-a intamplat cu stopul cardiorespirator, cu embolia amniotica, pentru ca atunci cand ti se intampla nu realizezi, realizezi din ce spun ceilalti, cum au vazut ceilalti situatia. Nu am lasat sa ma doboare ceea ce s-a intamplat si mi-am dorit sa reiau activitatea fizica, iar vlogurile m-au tinut activa. Nu mai fac nici un tratament, dar o data la doua luni trebuie sa ma duc sa fac o ecografie abdominala, sa vedem ca nu s-au format hematoame” a spus Andreea Balan, pentru sursa citata.

