Andreea Balan a revenit in sala de dans. Vezi cum arata artista

Andreea Balan a publicat in mediul online cateva imagini cu ea in sala de dans, alaturi de echipa ei, si este toata numai un zambet. Acesta e un semn ca se simte bine, iar recuperarea postoperatorie se desfasoara exact asa cum ar trebui. Andreea a trecut peste perioada critica prin care a fost nevoita sa treaca dupa ce a nascut cea de-a doua fetita a ei si a lui George Burcea. Indragita artista se concentreaza in prezent asupra carierei sale, chiar daca nu are voie momentan sa faca prea mult efort, aflandu-se in continuare in stadiul de recuperare, dupa cele patru operatii suferite REACTIE neasteptata a lui George Burcea, sotul Andreei Balan: Gata, relatia noastra s-a terminat! Andreea a revenit ...