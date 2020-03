Andreea Balan a vorbit pentru prima data despre bisexualitate: „Lumea stie ca eu sunt…”

Andreea Balan si George Burcea sunt din cea in ce mai aproape de finalizarea relatiei care a durat cinci ani si din care au rezultat doi copii superbi. Desi nu au facut anuntul oficial inca, problemele cu drogurile ale actorului le-a racit de tot casnicia.

Surse din anturajul artistei povesteau faptul ca Andreea Balan a fost tot ce i-a stat in putere pentru a salva mariajul dar, din pacate, situatia a ajuns in acest punct. „Nu mai pot comunica asa cum o faceau, Andreea sufera foarte tare din cauza asta, mai ales ca, atunci cand vine vorba de George, este mai intelegatoare ca niciodata.

Ea, culmea, il si intelege, stie ca pentru el, probabil, este greu sa fie in umbra ei, dar tot vrea sa il ajute sa depaseasca situatia. Andreea nu vrea, sub nicio forma, sa se desparta de el si pentru ca e convinsa ca fiicele lor trebuie sa creasca intr-o familie completa, sa se bucure de prezenta ambilor parinti pentru a creste sanatos. El nu intelege ca ea asta si-a dorit, si-a dorit o familie si copii, ca, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totusi o femeie realizata”.

Dezvaluirea care a uimit

In urma cu mai multi ani, intrebata de Dani Otil, Andreea Balan facea o declaratie incredibila. „La mine nu s-a dat nici o femeie pana acum pentru ca na, sunt cunoscuta de la 14 ani ca o persoana straight, desi am fost mereu o sustinatoare a comunitatii LGBT si am iesit in strada cu ei pentru ca ii inteleg”.

De ce a ales sa sustina comunitatea LGBT

Cantareata a explicat si de ce a ales sa sustina comunitatea LGBT. „Am fost mereu judecata pentru ce cant, pentru cum ma imbrac, cum ma dezbrac, ce zic in interviuri, cu cine ma iubesc sau ma despart, de ce nu ma marit, de ce nu fac copii, de ce nu fac familie. Stiu ce inseamna sa fii judecat de public si «tocat» zilnic pentru ceea ce esti, pentru cum te-ai nascut. Si in urma cu mai multi ani ma afecta foarte tare.

Inca ma doare sa vad cum unii oameni traiesc si respira doar ca sa le faca viata altora un calvar. Mi-e greu sa vad ca oamenii nu sunt toleranti si nu te lasa sa te bucuri de viata si sa fii tu insuti. Oamenii te taxeaza la fiecare colt si iti zic cum ar trebui sa fii si cum sa traiesti”, scria Andreea Balan pe Facebook, in 2016, imediat dupa prima sa participare la Gay Parade.

