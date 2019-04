Andreea Balan, adevarul despre starea ei de sanatate. Ce i-au spus medicii in ultimele saptamani

Pe data de 4 martie, Andreea a nascut prin cezariana. In timpul interventiei, artista a suferit un stop cardio-respirator si a fost la un pas de moarte.

Andreea Balan, adevarul despre starea ei de sanatate. Artista a marturisit saptamana aceasta ca e in afara oricarui pericol. Dupa ce a fost la un pas de moarte in timpul operatiei de cezariana, artista a mai avut probleme. Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange.

Operatia ei initiala a suferit complicatii. Artista s-a trezit cu hematoame si a fost operata de doua ori, prima data in secret, a doua oara confesat. Andreea Balan a marturisit, in Saptamana Mare, ca e apta de munca. Medicii i-au spus ca isi poate relua activitatea fizica, dar treptat.

„Intr-adevar a fost incercarea vietii mele. Te schimba, e clar, imi doresc sa fiu un om mai bun si sa traiesc in prezent. Sa ma bucur de viata, mi s-a dat o a doua sansa. Sunt bine, am fost la controale si sunt supravegheata constant.

Mi s-a spus ca nu vor mai fi complicatii. Pot sa-mi reiau activitatea fizica moderat. Lucruri imprevizibile se pot intampla oricand. Viata m-a calit si am trecut prin multe lucruri urate de-a lungul vietii”, a declarat Andreea Balan, la Rai Da Buni.

Andreea Balan a revenit in sala de repetitii

Dupa trei operatii grele, Andreea Balan a revenit in sala de repetitii. Imbracata intr-o vestimentatie sport, adecvata pentru activitati fizice, Andreea a stat zambitoare langa dansatoarele si Petrisor Ruge, in sala de repetitii.

„Hei dragilor, am intrat in sala de repetitii cu echipa mea minunata…Ne pregatim de vara Eu deocamdata sunt mai mult cu privitul, ei danseaza in mega forta, dar ma simt bine si abia astept sa dansez si eu” a scris Andreea Balan pe contul ei de socializare.

