Andreea Balan, anunt-surpriza pentru fani! "Asta mi-e menirea in viata"

Andreea Balan se bucura din plin de timpul petrecut pe scena, dar cel mai mult adora sa fie in sanul familie, alaturi de fetitele si sotul sau.

Artista se simte foarte bine si a depasit problemele de sanatate pe care le-a avut dupa cea de-a doua sarcina, iar acum si-a descoperit si o noua pasiune. De departe cea mai incantata este fiica ei, Ella, de faptul ca artista s-a apucat serios de gatit. Si ce credeti? Face o treaba foarte buna!

"Gata dragilor, ma las de muzica si ma apuc de bucatareala! Am primit prea multe mesaje frumoase de incurajare si cred ca asta mi-e menirea in viata Imi deschid si cozocanarie", a scris Andreea Balan, pe Instagram.

Andreea Balan, despre perioada in care a avut probleme de sanatate

"Eu nu mai pot sa fac copii, si m-a deranjat ca au existat voci care au spus ca acest lucru nu este atat de grav. Si, stiindu-ma in aceasta ipostaza, m-a durut foarte tare. Eu am ramas cu niste sechele si am trecut cu greu peste. Mai voiam un copil. De ce nu? George, de exemplu, isi mai dorea un baiat. Si m-a durut ca au fost oameni care au spus ca aceasta piedica nu este ceva grav", a spus Andreea Balan, la "'Agentia VIP".

Adevarul despre mariajul Andreei Balan cu George Burcea

Si, chiar daca peste tot vorbeste despre George ca despre sotul ei, iar casatoria lor care a avut loc pe o plaja din Malibu, cu cativa ani in urma, a fost una care a facut senzatie in showbiz-ul romanesc, adevarul cu privire la casnicia lor este cu totul si cu totul altul.

Andreea Balan si George Burcea formeaza un cuplu inca din 2015, relatia dintre cei doi fiind una foarte serioasa. Cu toate acestea, Andreea Balan si George Burcea NU sunt casatoriti si, cel putin in viitorul apropiat, nu au de gand sa o faca, cu acte, legal. Motivele, ne-au dezvaluit sursele noastre, sunt legate de ideea Andreei Balan cu privire la familie, ea fiind convinsa ca niste acte sau niste traditii nu conteaza in momentul in care doi oameni se inteleg bine. In plus, de-a lungul timpului, Andreea Balan s-a dovedit o militanta infocata a ideii de parteneriat civil, forma pe care o va adopta si in relatia ei, in momentul in care va aparea in legislatia romaneasca, chiar daca, de curand, Parlamentul a respins doua proiecte de lege pe aceasta tema.

