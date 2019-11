Andreea Balan, de urgenta la spital cu fiica ei cea mica. Clara a lesinat in casa!

Andreea Balan a trecut recent prin momente cumplite, artista fiind anuntata, in timp ce se afla la repetitii, ca fiica ei cea mica a lesinat, dupa ce ar fi inghitit un obiect, in timp ce se afla singura in camera.

Andreea Balan a trecut prin momente dramatice, artista fiind anuntata, in timpul repetitiilor, ca mezina ei, Clara, a lesinat in casa, fara un motiv aparent. Sotul ei, George Burcea, a sunat-o, extrem de agitat, si i-a dat vestea, spunandu-i ca a chemat salvarea, fara a-i da insa mai multe amanunte.

Asa ceva n-am simtit niciodata

Invitata in platou la Xtra Night Show, artista a povestit ca a fost in stare de soc. „Am murit! Dragilor, ce am simtit in secunda aceea n-am simtit niciodata in viata mea. Nici cand am fost inselata, nici cand m-am despartit, nici cand am pierdut bani, cand am pierdut casa… Asa ceva n-am simtit niciodata‘, a povestit Andreea.

In timp ce micuta Clara se afla alaturi de tatal si bunica ei, Andreea a plecat ca o furtuna spre casa, parcurgand drumul in doar 7 minute, in pofida traficului aglomerat reusind sa ajunga inaintea salvarii. Artista a povestit ca a trecut prin toate starile posibile, pana acasa facand o multime de scenarii, care mai de care mai inspaimantatoare, iar asta pentru ca nu stia in ce stare se afla Clara.

Mama Andreei a povestit ulterior ca a lasat-o pe micuta singura pret de cateva clipe, cat i-a pregatit laptele, iar la scurt timp, Clara a lesinat, ceea ce a facut-o sa suspecteze ca ar fi inghitit un obiect aflat la indemana ei. Salvarea a constatat ca fetita Andreei, care isi revenise intre timp, era in regula, insa, la scurt timp, artista a fost nevoita sa cheme din nou SMURD-ul, deoarece Clara s-a congestionat la fata si a inceput sa tuseasca ingrozitor.

Micuta a fost dusa la spital si s-a constatat ca, de fapt, avea o amigdalita mai veche, care a recidivat, si a fost pusa sub tratament.

