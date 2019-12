Andreea Balan, insarcinata pentru a treia oara?

Trupa André s-a reunit si a sustinut un concert, in week-end-ul trecut, la Romexpo. Fanii au fost incantati de aceasta intalnire, iar atmosfera s-a dovedit a fi incendiara. Vedetele au fost felicitate, in mediul online, pentru prestatia lor, iar Andreea Balan a multumit, pe pagina de socializare, celor 5000 de spectatori prezenti la eveniment.

”Aseara a fost minunat la Bairamul de la Romexpo 5000 de oameni au cantat cu noi vers cu vers! Multumiim!!???”, a scris Andreea Balan, pe 8 decembrie, pe pagina sa de socializare. Numai ca a iesit la iveala si un… detaliu care le-a dat multora de gandit. Este vorba despre burtica Andreei, destul de rotunjita, iar speculatiile au aparut imediat. Este vedeta insarcinata pentru a treia oara?

Deocamdata, Andreea Balan nu a facut ”marele anunt”, insa admiratorii ei continua sa se intrebe daca nu cumva showbizul autohton va avea parte de inca o surpriza.

Andreea Balan, dezvaluiri despre primele intalniri cu George

Andreea Balan si George Burcea au facut dezvaluiri din… intimitate. Cei doi si-au adus aminte cum a inceput povestea lor de dragoste. “Eu fiind student in anul II la facultate si barbat fiind, eu am simtit o alta conexiune. Dar peste 1 an am inceput sa vorbim… 7 luni asa. Am schimbat numerele de telefon”, a spus George, la “Acces Direct”. ”Eu am stiut ca el este”, a spus blondina.

“2015, terminasem facultatea de teatru, eram tanar, efervescent, aveam tot viitorul inainte, m-a luat, m-a inchis aici in casa cu gardul asta de 7 metri…”, a continuat George Burcea.

