Andreea Balan, marturisiri CUTREMURATOARE. "Nu stiu sa merg pe bicicleta si nu am avut niciodata papusi"

Andreea Balan

Andreea Balan a cunoscut devreme celebritatea si sustine ca nu a avut copilarie.

Andreea Balan a aparut pe scena de cand avea doar cativa anisori, asa ca nu a fost ca alti copilasi.

"Cand iei un copil de 10 ani si il pui pe scena, el nu stie care sunt celelalte optiuni. Nu stie ca de fapt trebuie sa se joace cu papusile, sa mearga cu bicicleta in parc, sa joace sotronul. Eu nu stiu sa merg pe bicicleta si nu am avut niciodata papusi Barbie. Credeam ca asta e normalitatea, sa urc pe scena, sa cant cum mi se spune, sa fiu un robotel care executa si daca nu o faceam bine, eram pedepsita", a spus Andreea Balan intr-o emisiune de televiziune.

Andreea Balan marturisea si in trecut ca nu isi aduce aminte cu placere de perioada Andre cand, alaturi de Andreea Antonescu, aveau lumea la picioare: "Nu tin minte ani de zile din copilaria mea, pentru ca in perioada aia, in anii aceia de Andre, au fost foarte multe lucruri care m-au facut sa sufar: batai, certuri, tipete".

Andreea Balan a mai spus ca in perioada respectiva, mama ii cerea note mari la scoala, in timp ce tatal, Sandel Balan, ii impunea sa fie un artist desavarsit pe scena.

