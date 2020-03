Andreea Balan, marturisiri emoționante dupa desparțire: „Nu mi-am dorit sa fiu o mama singura”

Artista declară că ultimul an a fost pentru ea un adevărat „rollercoaster emoțional”. „Eu am trăit într-un an cât alții în 10. Nașterea Clarei, stopul cardiac, revenirea pe scenă, nuntă, concerte și apoi separarea. Este […]

Articolul Andreea Bălan, mărturisiri emoționante după despărțire: „Nu mi-am dorit să fiu o mamă singură” apare prima dată în BZI.ro.