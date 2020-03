Andreea Balan, reactie subliminala dupa ce George Burcea a fost prins acasa la alta: “Eu mereu…”

Andreea Balan a avut o reactie subliminala dupa ce George Burcea a fost prins acasa la alta femeie. Indragita cantareata a transmis un mesaj scurt, dar cuprinzator si a facut publice doua noi fotografii, care nu mai au nevoie de nicio descriere.

Andreea Balan, reactie subliminala dupa ce George Burcea a fost prins acasa la alta femeie

In cursul zilei de ieri s-a aflat identitatea femeii care a mers la noua adresa la care locuieste George Burcea si, la cateva ore distanta, Andreea Balan a publicat doua poze realizate pe platourile de filmare ale clipului pentru piesa pe care urmeaza sa o lanseze. Imaginile au fost insotite de urmatorul mesaj in limba engleza: “allways singing (n.r.: mereu cantand)”. Cei mai multi dintre cei care i-au vazut postarea si-au dat seama ca artista se agata cu toate puterile de prima ei dragoste – muzica – pentru a putea depasi mai usor trauma divortului care urmeaza sa se pronunte. De asemenea, indragita vedeta a primit numeroase mesaje de incurajare, iar pe unele dintre acestea le puteti vedea atat in imaginea de mai jos, dar si in galeria foto a articolului.

Cand nu este plecata la concerte, emisiuni sau pe platourile de filmare pentru “Te cunosc de undeva”, Andreea Balan isi petrece tot timpul cu micutele ei printese: Ella si Clara. De exemplu, azi-noapte, ea a dormit impreuna cu fiica sa cea mare, iar unul dintre momente l-a filmat si l-a urcat pe Instagram Stories.

