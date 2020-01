Andreea Balan, scandal cu un fan pe Facebook. Artista a luat foc. „Parerea ta este proasta”

Andreea Balan a fost din nou taxata pe contul de socializare, dupa ce a scris un mesaj, la scurt timp dupa ce a ajuns in Mauritius, acolo unde isi petrece vacanta alaturi de sotul si fiicele lor.

Dupa un drum de 20 de ore in care nu am dormit deloc cu Clarita in brate, dupa ce am despachetat 5 geamantane, dormit cateva ore, apoi calcat, apoi facut ordine dupa copii, si dupa ce am intrat in apa cu Ella, uscat si aranjat, mi-am pus fata de diva si am reusit sa fac si eu niste poze', a scris Andreea Balan pe retelele de socializare, imediat ce a ajuns in vacanta.

Una dintre fanele vedetei nu a trecut cu vederea aceste informatii si a acuzat-o pe artista ca minte si ca exagereaza spunand aceste lucruri.

„Cine te crede ca n-ai dormit atatea ore? Si ai mai facut si curat si inot etc… minciuni… astea sunt in top la noi! Doar la romani!' este mesajul lasat de o tanara la postarea vedetei.

Asa cum era de asteptat, Andreea Balan nu s-a abtinut si i-a dat replica internautei. Parerea ta este proasta si daca tu nu esti capabila sa faci asta nu inseamna ca altii nu pot sa arate impecabil si sa fie si mame, si gospodine', i-a spus interpreta.

