Andreea Balan si George Burcea nu isi mai vorbesc! Informatii incredibile din familia artistei

Relatia dintre Andreea Balan si George Burcea se pare ca se degradeaza pe zi ce trece. Chiar daca artista incearca sa repare situatia, partenerul sau este de nerecunoscut.

Vestea ca cei doi ar putea divorta a luat prin surprindere pe toata lumea. Motivul principal care a dus la o ruptura intre cei doi este lipsa de comunicare.

„Andreea Balan nu vrea, acum, sub nicio forma, sa se desparta de George Burcea. Ea nu s-a casatorit pentru a divorta. I-a explicat si lui acest lucru, ea vrea sa aiba o familie. Sunt si doi copii la mijloc, totusi, iar Andreea trage cat poate pentru ca George sa ramana in familie”, a declarat pentru wowbiz.ro o persoana apropiata cuplului.

George Burcea, divort inevitabil de Andreea Balan

Mai mult decat atat, sustine apropiata familiei comportamentul lui George Burcea este de nerecunoscut, iar frumoasa artista incearca sa il sustina si sa il inteleaga.

”El nu mai vrea sa apara nici in vlogurile ei. Andreea ii tot spune sa filmeze impruena, el refuza. Banuiala mea este ca scrisul cartii pe care vrea sa o lanseze l-a dat peste cap, a facut ca ceva care era bine inchis in interiorul lui, sa se manifeste mai tare ca niciodata. Nu mai pot comunica asa cum o faceau, Andreea sufera foarte tare din cauza asta, mai ales ca, atunci cand vine vorba de George, este mai intelegatoare ca niciodata. Ea, culmea, il si intelege, stie ca pentru el, probabil, este greu sa fie in umbra ei, dar tot vrea sa il ajute sa depaseasca situatia. Andreea nu vrea, sub nicio forma, sa se desparta de el si pentru ca e convinsa ca fiicele lor trebuie sa creasca intr-o familie completa, sa se bucure de prezenta ambilor parinti pentru a creste sanatos. El nu intelege ca ea asta si-a dorit, si-a dorit o familie si copii, ca, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totusi o femeie realizata”, a mai spus sursa citata.

Andreea Balan se teme ca lucrurile nu se vor repara

”Andreea va amana cat va putea de mult momentul despartirii, ea spera. L-a trimis la psiholog, el nu vrea, ea a acceptat asta. Nu vrea sa se desparta, ii este teama de ideea ca fiicele ei vor citi, peste ani, in presa ce s-a intamplat intre ea si George. Dar nu cred ca va rezista la nesfarsit in situatia de acum, la tensiunea care este intre ei”, a mai precizat aceeasi sursa.

In ceea ce priveste divortul dintre cei doi, lucrurile nu sunt clare, desi cei doi au discutat de aceasta posibilitate. Mai mult decat atat, se pare ca Andreea Balan nu mai vorbeste cu el nici macar pe conturile de socializare, George Burcea nemaifiind urmarit de frumoasa artista.

”Inca nu au fost depuse niciun fel de acte, dar s-a discutat de separare, de despartire. Andreea, asa cum stie toata lumea, vrea ca lucrurile sa mearga intr-un anumit sens, iar George probabil nu se poate adapta la cele impuse de ea. Andreea se chinuieste din greu sa nu se ajunga intr-o asemenea situatie, dar, din pacate, George e de nerecunoscut”, a precizat una dintre cunoscutele Andreei Balan pentru sursa citata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.