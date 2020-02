Andreea Balan si George DIVORTEAZA? Aurelian Temisan a facut anuntul

Zvonul ca Andreea Balan va divorta de sotul ei, George Burcea, a socat intreg showbiz-ul si nu numai.

Pana in acest moment, zvonul nu a fost confirmat de niciunul dintre cei doi, dar nici infirmat.

Aurelian Temisan, nasul de cununie al celor doi, a scris un mesaj pe Facebook, in urma cu putin timp, legat de problemele din casnicie pe care le intampina Andreea si George in aceasta perioada.

"Salutare oameni dragi, cunoscuti, necunoscuti, apropiati, prieteni virtuali, Prieteni... Vreau sa lamuresc niste nelamurite. In ultimele zile am fost sunat direct, am fost intrebat in mesaje la postari, in mesaje private, chiar si direct pe strada sau in discutii avute in alte cercuri, ce se intampla cu Andreea si George? Ei bine... nu stiu exact. Nu stiu nu pentru ca nu ma intereseaza, nu stiu pentru ca nu voi intra in casa, viata si sufletul lor cu forta. Mie nu mi-ar placea sa imi intre cineva in casa si sa imi spuna cum sa imi mut mobila, daramite cum sa imi traiesc viata. Ii iubesc pe amandoi, casa noastra le e deschisa oricand vor vrea sa vina, amandoi sau pe rand, pe cele mici le ador, dar... pana aici.

Punandu-le in Sfanta Biserica cununile pe cap si inelele pe deget, le-am oferit si posibilitatea de a "profita" de experienta noastra de viata, de parerile si sfaturile noastre, de imbratisarile si alinarile noastre, dar pentru asta trebuie sa mai si vrea. Sunt tineri, frumosi, talentati, au doua minuni de fete, au o viata inainte si daca sunt putin mai atenti, o au chiar impreuna.

Eu cred ca, in general in viata, totul e corigibil, evident daca se vrea. Daca s-ar renunta la orgolii inutile, la mandrie, la a se tipa inainte de a analiza situatia, daca s-ar trage aer in piept 10 secunde inainte de a emite cuvinte grele si acuze, pe care nu le mai poti retrage si care creeaza o prapastie evidenta, cred ca lucrurile nu ar mai degenera.

In concluzie, dragi cititori, haideti sa nu judecam si sa nu tragem concluzii. Haideti sa ne bucuram de ce ne ofera Andreea si George ca artisti si sa speram ca vor reintra curand pe culoarul normalitatii.

Ii pup, ii imbratisez, le apreciez enorm munca in tot ce fac bun si astept sa le citesc din nou in ochi si in suflet emotia pe care o aveau atunci, in fata preotului, cand si-au dedicat si declarat iubirea", a scris Aurelian Temisan pe Facebook.

