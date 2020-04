Andreea Balan, strigat disperat pe Internet! “Au falsificat poza si au…” Ce a patit, dupa scandalul monstruos cu George Burcea

Florin Raducioiu dezvaluie ca relatia dintre sa cu Gica Hagi s-a deteriorat dupa niste afirmatii facute de atacantul "Generatiei de Aur" despre Ianis Hagi. Fostul atacant al lui AC Milan spune ca Hagi nu i-a mai raspuns la mesaje in ultima perioada.

Un document de 9 pagini intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19", cu antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, a creat mari controverse dupa ce a aparut in spatiul public si chiar si presedintele Klaus Iohannis a combatut public una dintre masuri, cea care viza varstnicii, numind-o "aberanta" si "totalitarista".

Un barbat de 31 de ani din judetul Giurgiu a provocat un scandal, marti, si, beat fiind, a amenintat ca se va sinucide cu un cutit, iar cand politistii au incercat sa-l imobilizeze, i-a atacat. Barbatul a fost impuscat de politisti in picior.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca medicamentul Remdesivir, folosit in SUA pentru tratarea pacientilor cu coronavirus, ar putea ajunge, dupa omologare, in aproximativ o luna in Romania.