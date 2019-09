Andreea Balan traieste o adevarata drama! Un tanar a murit intr-un accident de masina

Darius Bala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Darius Bala, tanarul de 18 ani care in luna iulie a fost implicat intr-un accident rutier grav, a murit. A stat in coma in tot acest timp. Adolescentul, elev la Colegiul National Mihai Eminescu, a murit dupa aproape doua luni de la accidentul grav in care a fost implicat. Acesta nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a lovit puternic cu autoturismul sau un parapet metalic si un stalp de electricitate. Darius Bala suferit atunci un soc hemoragic la artera iliaca stanga, o artera din abdomen si a fost operat. A urmat si cea de-a doua interventie chirurgicala, dar medicii au fost nevoiti sa il tina in coma indusa. Vineri seara a murit, scrie observator.tv. Veste PROASTA data de medici in cazul lu ...