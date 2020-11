Andreea Banica, despre compromisurile facute in cariera muzicala

Drumul meu în muzică a început la patru ani jumătate, pe vremea în care eram la cămin. Tatăl meu a descoperit atunci că am voce și ureche muzicală și am început să cânt muzică populară. El se ocupa mereu de mine și m-a dus peste tot pe unde era necesar să mă vadă lumea. Așa a ajuns să mă vadă Adrian Păunescu, pe când făcea Cenaclul Flacăra și venea le Eforie la Teatrul de Vară.



La spectacolele lor de pe litoral venea întotdeauna foarte multă lume și, într-o zi, tatăl meu m-a dus la el. Am cântat pe scenă și i-a plăcut mult de mine. I-a spus tatălui meu că am un talent foarte mare și că trebuie să merg mai departe și că dacă am să continui o să ajung să fiu un artist mare și valoros.



A vrut pe atunci să mă ia cu el la București însă, fiind prea mică nu a fost posibil. Pentru că nu puteam să ne mutăm cu toată familia la București, tatăl meu l-a întrebat ce putem face pe plan local și atunci el ne-a îndreptat către Casa Pionierilor pe atunci, la un profesor renumit. Am mers la Clubul Elevilor câțiva ani și, după ce m-am mărit, am plecat la Teatrul Fantasio unde am cântat și am avut un post de cântăreață, pentru care eram plătită. Eram foarte mândră de primii mei bănuți, dar nu vă imaginați că erau mulți.