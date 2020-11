Andreea Banica, despre lamaie in tratamentele de frumusete

"Hello, dragile mele! Într-o dimineață m-am trezit cu gândul că toate femeile vor să știe cum să aiba un ten de milioane, toate își doresc să fie frumoase, îngrijite, să arate impecabil, să aibă un ten frumos și plin de strălucire. Într-adevăr, tenului trebuie să îi acorzi o mare importanță pentru că acesta este cartea noastră de vizită, cum s-ar spune.



Este primul lucru pe care îl vedem când ne întâlnim cu o persoană față în față, primul lucru care ne atrage atenția. Recunosc că am o genă bună și că până acum nu mi-am făcut probleme, însă am început să mă gândesc pentru viitor cum să fac să îmi mențin chipul senin, "a precizat cântăreața.