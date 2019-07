Andreea Banica, facuta praf dupa ce a postat aceasta fotografie azi-dimineata, inainte sa plece la plaja

La prima ora a diminetii, Andreea Banica s-a fotografiat si a urcat, rapid, poza pe pagina ei de socializare. Atat i-a trebuit: fanii s-au duelat in comentarii!

In fotografie, artista apare nemachiata si in costum de baie, cu parul prins neglijent, ca inainte de plaja. Unii au luat-o peste picior, sugerand ca nu este ea in poza.

“Doamne mare, dar invidioase mai sunt unele. Fata a zis ca se duce la plaja, la apa. Deci nu machiaj, asta daca nu vrei sa arati ca un zombie. Si e super frumoasa”, i-a luat apararea o fana. “N-ai cu cine! Nu le convine nimic. Te pup!”, i-a transmis Andreea Banica.

“Nu esti tu in poza, poate este altcineva”, a venit imediat un alt comentariu. “M-ai prins!”, a exclamat ironic artista, care se mentine extrem de activa pe retelele de socializare in interactiunea cu utilizatorii de pe pagina ei.

