Andreea Banica: “Tratamentele de infrumusetare sau ritualurile de ingrijire nu acopera rautatea

Când auzeam că abia după 32 de ani o femeie e cu adevărat fericită și împlinită ziceam că oamenii ăia sunt nebuni. Mă bucuram de tinerețe și de energia pe care o aveam la 20-25 de ani și mă gândeam că asta e cea mai frumoasă perioadă a vieții.



Timpul mi-a demonstrat că greșesc. Anii au trecut și profesional totul mergea din ce în ce mai bine. A apărut Sofia care a dat cu totul alt sens vieții mele, aveam din ce în ce mai multe proiecte, au apărut rețelele de socializare care m-au adus mai aproape de publicul meu, aveam lângă mine prieteni adevărați pe care îi știam de ani buni, totul era foarte bine. Am zis „gata, acum chiar le am pe toate”. Și viața mi-a mai dat o lecție. A venit pe lume Noah Andrei care ne-a colorat viețile în culori de care nu știam că există. Am reușit să echilibrez foarte bine latura profesională cu cea personală și iată că acum îi spun Andreei de la 25 de ani că habar nu avea ce e fericirea.