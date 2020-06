Andreea Berecleanu a fost politician: 'Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Campeanu'

Andreea Berecleanu a declarat că a făcut politică îniante să intre în televiziune! Întrebată fiind dacă s-a retras de la ”Observator” pentru a urma aceasta cale, așa cum au făcut multe alte vedete de televiziune (Gabriela Firea, Robert Turcescu, Carmen Avram, Rareș Bogdan, etc), fosta vedetă a Antena 1 a spus că a cochetat cu PNL înainte să fie ziarist.

“Nu intru în politică pentru că am ieșit în 1993, când am decis să fiu jurnalist. Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Câmpeanu. Probabil că știu doar cei de vârsta mea. Mă rog… am făcut politica acelor vremuri, care era politica adevărată, cred eu. Eram deja jurnalist și a trebuit să renunț, pentru că nu erau compatibile cele două” - a spus Andreea Berecleanu în emisiunea “La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, de la Digi 24.

Întrebată dacă ar vrea să facă, din nou, politică, Andreea Berecleanu a spus: “contextul nu mă interesează absolut deloc. Au fost politicieni pe care i-am admirat, dar care au făcut greșeli pe care le-am observat. Ar trebui să mă gândesc foarte bine ca să dau cinci nume de politicieni pe care i-am admirat de-a lungul timpului. Sunt foarte puțini.” - a completat vedeta.

În aceeași emisiune, Andreea Berecleanu a vorbit și despre industria de frumusețe din România, dar și despre faptul că, fiind căsătorită cu un medic estetician, toată lumea își imaginează că are multiple operații estetice. “Culmea e că Andreea Berecleanu nu doar că nu are operații estetice, dar nu are nici minim invazive. Decocamdată. Nu știu ce va fi pe viitor! Dar… orice aș spune, lumea crede ce vrea” - a declarat Berecleanu.

Andreea Berecleanu a dat detalii și despre ce mai cer fetele din România când intră într-un cabinet de chirurgie plastică”: “Noi lucrăm foarte mult la capitolul educație. Dar fetele tinere se uită mai degrabă spre America decât spre Europa. Din păcate! De aceea, sânii vor fi mai mari decât ar trebui să fie, buzele vor fi mai mari decât în mod normal. Dacă vrei să faci o volumizare, poți să o faci în mod natural, respectând conformația buzelor…” - a spus Andreea “La cină”!

În plus, Andreea a vorbit și despre plecarea de la Antena 1: “Viața mea nu a început cu Antena 1. Viața mea a început cu Soti. A urmat, pentru o scurtă perioadă Antena 1, apoi Pro tv, aproape 9 ani, 7ABC - trei luni cu Mihai Tatuluci... La început, a fost și presă scrisă... Antena timp de 17 ani. Așa încât... nu a început și nici nu se va termina cu Antena 1. Eu intenționez să-mi văd de planurile mele care continuă pe partea de comunicare, pentru că jurnalistul este un comunicator și ar trebui să fie în toate zonele.” - a spus Andreea la Digi 24.

