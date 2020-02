Andreea Berecleanu paraseste Antena 1: Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse

Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de ştiri de la Antena 1, "Observatorul", a anunţat pe Facebook că se desparte de postul de televiziune. Ea nu a făcut precizări legate de motivul plecării, dar a menţionat că se va întâlni cu publicul "cu siguranţă". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Am stat 17 ani în Antena 1 pentru ca nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situaţii impuse. Sunt prezentator de ştiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă, cât şi de public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect şi onest. Pot să dau şi amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viaţa trebuie să-şi urmeze cursul, la fel şi profesia mea", a scris jurnalista. Ea a prcizat că va fi "aături milioanelor de oameni cu dragoste şi respect mereu, sub diferite forme, şi vă mulţumesc pentru toţi aceşti ani. Mulţi dintre voi, aşa cum mi-aţi spus oficial pe reţelele mele de Social Media sau în studiile de piaţă, dar şi pe stradă, faţă în faţă, mă consideraţi un prieten al familiei dumneavoastră şi un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dumneavoastră care nu eraţi telespectatori ai Antena 1, aţi ales Observatorul de dragul meu. Această încredere înseamnă enorm pentru mine. Aşa cum nu mă dezic de principiile mele, nu mă voi dezice nici de voi! Ne vom întâlni, cu siguranţă! Cu dragoste, a voastră, Andreea". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Andreea Berecleanu a prezentat "Observatorul" la Antena 1 din 2010. Anterior, ea a prezentat ştirile de noapte de la ...