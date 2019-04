Andreea Cosma, deputat PSD, dupa excluderea lui Mircea Negulescu din magistratura: 'Presedintele mi-a castigat admiratia'

Deputata PSD Andreea Cosma reacţionează la gestul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Mircea Negulescu, fost procuror DNA Ploieşti, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură.

"Astazi, presedintele Klaus Iohanis mi-a castigat admiratia. Prin semnarea decretului privind eliberarea din funcția de procuror a lui Mircea Negulescu - în prezent suspendat din funcție, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură, presedintele Romaniei a dat dovada de corectitudine si, de ce nu, de curaj. Spun asta pentru ca, asa cum am observat cu totii, curajul este una dintre cele mai rar intalnite calitati ale celor care pot si trebuie sa infrunte un sistem corupt din temelii", afirmă Cosma, într-un comunicat de presă.

Deputata care a dezvăluit că a fost hărţuită de Negulescu afirmă că preşedintele Iohannis a reuşit să facă dreptate, motiv pentru care îi mulţumeşte acestuia atât în nume personal, cât şi în numele tuturor celor abuzaţi în "Unitatea de Elita de la DNA Ploieşti".

"Voi considera ca presedintele a reusit, prin semnarea acestui decret, sa corecteze acel moment de inceput, cand ororile de DNA Ploiesti abia incepusera sa iasa la suprafata si ma refer aici la deja celebra sintagma folosita de domnul Iohannis "Nu stiu si nici nu ma intereseaza". La fel cum, astazi, pot spune ca l-am iertat pentru ca ne-a catalogat drept "penali" pe mine si pe membrii familiei mele, intr-un moment in care in spatiul public aparusera deja dezvaluirile cutremuratoare despre abuzurile de la Ploiesti.

Chiar daca am castigat in prima etapa procesul intentat presedintelui pentru calomnie si defaimare, urmand ca judecata sa intre in faza recursului, vreau sa ii comunic domnului Iohannis ca voi renunta la parcursul acestui proces, considerandu-ma, in sfarsit, multumita de atitudinea si masura luata astazi de presedintele Romaniei", mai afirmă Andreea Cosma.

În urmă cu un an, Andreea Cosma îl reclama pe Klaus Iohannis, la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ca urmare a faptuui că preşedintele s-a referit cu termenul "penali" la cei care critică DNA.

