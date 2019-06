Andreea Esca a rabufnit pe Facebook: ”Ce fel de oameni pot face asemenea mizerii?!”

Prezentatoarea stirilor, Andreea Esca a fost scoasa din sarite de o stire in care a aparut si numele ei, fara a i se cere acordul. Stirista a scris imediat pe Facebook in care dezminte informatiile conform carora ar comercializa produse pentru slabit.

Andreea Esca a rabufnit dupa ce numele ei a fost asociat cu produse pentru slabit

Se pare ca, cineva se foloseste de numele vedetei Andreea Esca pentru a comercialia produse pentru slabite. Prezentatoarea stirilor Pro TV a rabufnit si a tinut sa isi anunte fanii ca, stirea este falsa. „Vad pe Facebook o multime de postari despre mine care am nu stiu ce afacere cu produse de slabit! Si acum ma tot intreaba lumea despre asta! Este o stire falsa, o escrocherie, deci nu va lasati pacaliti! Chiar si dupa zeci de ani de trait in media, nu pot sa inteleg ce fel de oameni pot face asemenea mizerii cuiva, fara nicio jena, teama, bun simt… Oare au si ei familii, copii, prieteni? Cat costa sa n-ai niciun Dumnezeu?????”, a scris stirista pe pagina personala.

Comentariile fanior nu au intarziat sa apara. „Eu am vazut stirea! Dar mi-am dat seama ca e falsa deoarece nu e de nivelul tau! Oricum foarte urat sa faca asa ceva!!!” sau ”Functioneaza de minune efectul de turma, arunca cineva o pastila si gata devenim creduli, fara sa ne informam inainte.” sunt doar doua dintre mesajele fanilor care o incurajeaza pe Andreea Esca.

Si in urma cu doi ani cineva s-a folosit de numele si imaginea prezentatoarei de stiri pentru a promova o pagina de pe Facebook. Pagina promitea un concurs fictiv in urma caruia se putea castiga o masina marca Mercedes, doar daca dadeai like si share la postare. La momentul respectiv, Andreea Esca a declarat: „Cineva are chef de glume nepotrivite, iar mie mi se pare foarte urat sa amagesti oamenii, folosind identitatea altcuiva. De aceea va anunt ca singura mea pagina de FB oficiala este aceasta, care este si marcata cu semnul bleu necesar. Va multumesc pentru intelegere”, a scris Andreea Esca, tot pe Facebook.

Andreea Esca a slabit 9 kg dupa ce a renuntat la cateva alimente

Andreea Esca a reusit sa slabeasca in ultimele luni 9 kg dupa ce a renuntat definitiv la produsele fainoase si la dulciuri. Fara a apela la o interventie chirurgicala, vedeta de televiziune a ajuns de la 64 la 55 de kilograme intr-un timp foarte scurt.

„Singura mea regula este sa fiu la ora 19:00 la pupitrul stirilor. Dar incerc sa nu mananc mult dulce, sa evit painea, pastele, cartofii, ma rog, tot ce stim sigur ca ne va aduce niste kilograme in plus. Fericirea este cea mai sigura cale catre un look de invidiat. Din pacate, insa, nu va pot da reteta. Si atunci va doresc sa o gasiti, sa stiti ca, daca veti face, daca veti trai lucruri care va fac fericite, se va vedea. Si bonus: sa faceti un pic de sport in limita timpului. Sportul e baza si un pic de atentie la mancare nu strica. De asemenea, nu sunt adepta operatiilor estetice, nu mi-am facut nici macar o injectie”, a marturisit Andreea Esca.

