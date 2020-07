Andreea Esca nu știe de unde a luat COVID-19: Nu cred ca a fost la acea petrecere

Andreea Esca a declarat luni la ProTV că nu crede că locul de unde a luat COVID-19 ar fi fost petrecerea vedetelor de la inaugurarea unui luxos resort din stațiunea Olimp.

„Nu ştim de unde ne-am îmbolnăvit. Ne-am tot gândit. Nu cred că este legat de acea petrecere. Nu mai e nimeni de acolo cu un rezultat pozitiv. Este important de ştiut că putem lua oricare dintre noi de oriunde. Ne-am protejat cât am putut de mult, cred că putem face oricând o abatere. Am participat la acea petrecere pentru că a fost în aer liber, au fost luate toate măsurile posibile şi imposibile. Am purtat măşti, toate prietenele au purtat măşti. Dar, da, am avut momente în care am lăsat garda jos. Nu este momentul să lăsăm garda jos. Suntem nişte animale sociale. Pentru mine este îngrozitor, care sunt sociabilă. Pe noi ne-a costat”, a spus Esca.

Ea a explicat de ce nu a spus până acum nimic despre starea ei.

"Fiecare om cred că are limitele lui. Nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment când eram foarte panicată”. "Sunt un om care face greşeli, care poate păţi tot ce puteţi păţi. Probabil că asta a fost limita mea. Prioritar era să mă ocup de sănătatea familiei mele. Nu e niciun mister, niciun secret, nicio ruşine. Am ales să nu vorbesc pentru că eram panicată şi eram preocupată să ne facem bine. Eu atât am putut să duc. Cred că de la spital şi de la înmormântare nu e nimic de spus".

Cât timp a fost internată în spital, nu a putut lua legătura cu soţul ei. "Doar când am putut să plec din spital. Eram foarte impresionată. Este impresionant şi este incredibil cât de repede te poţi deteriora de la o zi la alta de la acest nemernic de virus".

Citește și: Ex-director IML, Vladimir Beliș, atrage atenția: Autopsia în cazul COVID-19 ar trebui să fie obligatorie din două motive .