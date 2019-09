Andreea Mantea, diagnosticata cu cancer ovarian agresiv: „M-am programat la operatie pentru ziua de vineri”

Andreea Mantea 1

Andreea Mantea are parte de tot ce isi doreste, o cariera de succes, un iubit caruia nu vrea sa ii dezvaluie identitatea si un copil extraordinar, pe care si l-a dorit foarte tare. Bruneta a avut parte de o veste socanta, cand a aflat ca este suspecta de cancer si a facut dezvaluiri socante despre acest episod negru din viata ei.

Prezentatorea de la „Puterea dragostei” a povestit unul dintre cel mai trist moment din viata ei, se intampla inainte sa ii dea nastere lui fiului ei, David. Andreea a fost suspecta de cancer ovarian si urma sa ii fie scos unul dintre ovare, iar posibilitatea de a mai ramane insarcinata este nula.

„S-a intamplat, la un moment dat, in anumite relatii, sa ne dorim un copil. Nu stiam daca ramanem sau nu impreuna, ideea e ca ne doream, dar nu se intampla. Nu am dat atentie la inceput, dupa care, incet, incet, lucrurile astea au inceput sa incolteasca si sa ma gandesc doar la treaba asta. M-am trezit cu o problema destul de urata, vorbesc acum de momentul in care eu eram suspecta de cancer ovarian si urma sa imi scot unul din ovare. Era un cancer foarte agresiv si crestea foarte repede.

Am fost la pamant. Eram constienta ca nu voi mai face copii niciodata, mai ales ca imi doream foarte mult. M-am programat la operatie pentru ziua de vineri. Miercuri am fost undeva si m-am rugat si i-am spus lui Dumnezeu ca daca nu mi-e dat in viata asta sa am un copil, eu nu am de ce sa mai stau.

Doua zile mai tarziu cand am ajuns la spital pentru operatie, chistul disparuse. Se speriase si medicul. Apoi am inceput sa urmez un tratament care omora orice lucru care se aseza acolo, un chist sau chiar o sarcina. De asta am fost cu atat mai surprinsa in momentul in care am aflat ca am ramas insarcinata”, declara Andreea Mantea cu ceva timp in urma.

Andreea Mantea a presimtit ca ar fi insarcinata

Andreea Mantea este in culmea fericirii de cand a devenit mamica pentru prima oara. Micutul David este o adevarata binecuvantare pentru vedeta si totul se invarte in jurul sau. Cand a simtit ca este insarcinata Andreea Mantea se afla la volanul masinii sale. Ea conducea masina, iar la un moment dat a tras o sperietura groaznica, fiindca un sofer si-a schimbat, brusc, banda, orbind-o cu farurile. Reactia Andreei a fost sa duca mana la… burta, ca si cum ar fi dorit sa protejeze pe cineva. Mai mult, vedeta spune ca a simtit ca bebelusul este… baiat.

„Era intr-o seara, mergeam linistita cu masina, iar pe sensul celalalt o masina si-a schimbat banda si farurile au venit spre mine, dar brusc. In momentul acela m-am speriat, am luat mainile de pe volan si le-am dus la burta in ideea sa protejez ce e acolo. Mai mult de atat este ca am simtit ca este baiat. Tin minte si acum. Aveam programare la cosmetica. Mi-am revenit repede si ma intrebam eu pe mine: Ce am facut? De ce am facut asta? Ce se intampla cu mine? Ce am vrut sa fac? Am zambit undeva inlauntrul meu, gandindu-ma ca poate intr-adevar as fi insarcinata, dar nu am vrut sa ma gandesc prea mult”, a marturisit Andreea Mantea.

