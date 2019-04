Andreea Mantea, din Turcia, la Bucuresti, dupa tejghea. Vedeta, vanzatoare pentru o zi, chiar in comunitatea unde a copilarit

Cum au reactionat oameni de-ai locului la vederea fostei lor vecine?

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate prezentoare TV din Romania, emisiunea pe care o modereaza, “Puterea Dragostei”, se bucura de un urias succes, fiind urmarita de milioane de fani, in fiecare zi.Faima pentru Andreea Mantea a venit treptat, vedeta fiind implicata in foarte multe proiecte TV de mare anvergura, astfel ca aproape nu exista locuitor al Romaniei care sa nu o recunoasca atunci cand o intalneste pe strada. Asa s-a intamplat si zilele trecute, cand Andreea Mantea s-a aflat in postura de vanzatoare, in unul dintre magazinele LaDoiPasi.

Ea a revenit in tara, de la Istanbul, acolo unde au loc filmarile pentru emisiunea “Puterea dragostei”, in inima comunitatii unde a crescut si copilarit. Vedeta a devenit pentru o zi vanzatoare in magazinul LaDoiPasi. Andreea s-a instalat rapid la tejghea si a respectat indicatiile pretioase pe care le-a primit de la colegul ei de magazin.

Emotia a fost uriasa pentru aceasta, pentru ca placerea de a-i servi pe oameni de-ai locului s-a impletit cu bucuria de a-si revedea fosti prieteni din copilarie, vecini si fosti colegi. Printre incasari si complimente primite, Andreea a organizat si o sesiune foto ad hoc, cu oamenii locului, care au pasit in magazin.

“Mi-am zis ca asta este singura varianta prin care as putea sa ii revad pe toti; nici nu stiam daca mai locuiti aici, in zona. Mai faceti placintele acelea bune? Stiti ca le puneati la racit, pe pervaz? Si mai stiti ca dispareau din cand in cand? Sa stiti ca nu doar eu (n.r. luam din ele), ci si Robert, de la 3, si Ioana”, rememoreaza Andreea Mantea una dintre amintirile din copilarie, marturisindu-i uneia dintre vecine nazbatiile pe care le-a facut alaturi de prietenii ei.

La finalul zilei si a activitatii pe care a desfasurat-o in magazinul LaDoiPasi, Andreea a arata ca este inca de-a locului. S-a declarat bucuroasa ca i-a putut intalni pe fostii prieteni si a putut interactiona cu oamenii din comunitatea unde a copilarit.

