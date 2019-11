Andreea Mantea, fotografie in natura. Fanii au fost revoltati: ”Nu le dai jos niciodata?”

Andreea Mantea a postat pe contul de Instagram o fotografie realizata in natura, intr-o zi insorita din aceasta toamna. Aflata la Drobeta-Turnu Severin, acolo unde a luat parte la un proiect, Andreea Mantea a doirit neaparat sa se prezinte in fata fanilor sai printr-o fotografie sugestiva, asa cum obisnuieste. Ii place sa apara in fotografii si, bineinteles, asteapta aprecierile fanilor sai.

Andreea Mantea si-a facut un selfie, insa a lasat la vedere cateva detalii care au pus-o, din pacate pentru asteptarile ei, intr-o lumina nefavorabila. Parul vedetei era ravasit din cauza vantului, iar buzele au avut si ele de suferit din cauza vremii.

Probabil ca Andreei Mantea ar fi trebuit sa isi scoata in evidenta buzele cu ajutorul unui ruj hidratant. Dar asta nu a fost tot. Genele false, mult prea lungi, i-au deranjat pe fani: „Nu le dai jos niciodata?”, a intrebat unul dintre ei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.