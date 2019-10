Andreea Mantea, imagini socante cu fata invadata de acnee! ”A fost o perioada crunta. Mi-am dat si cu mir pe fata”

andreea mantea

Andreea Mantea a vorbit despre un episod de cosmar din viata ei, in care fata ei a fost invadata pur si simplu de bube. Vedeta a suferit de acnee si a marturisit ca ajunsese sa se dea chiar si cu mir in speranta ca poate Dumnezeu o va scapa de aceasta problema.

Mantea a facut aceste dezvaluiri pe vlogul ei, acolo unde a si atasat cateva imagini de pe vremea cand era plina de cosuri.

”Ma numar printre pesoanele care au avut, au si sper din tot sufletul sa nu aiba, pe viitor, probleme cu acneea. A fost o perioada foarte grea cand am avut niste probleme hormonale si din cauza aceasta mi s-a umplut efectiv fata de cosuri. Cosuri imense, dureroase, care ma mancau, pe care imi doream enorm sa le rup, sa le storc, sa le ard, sa le tai... orice, doar sa scap de ele.

A fost o perioada crunta din viata mea. Am incercat de la toti doctorii dermatologi pana la tot felul de tratamente naturiste. Am ajuns sa-mi dau si cu mir pe fata. Nu ca e un lucru rau, dar pur si simplu am ajuns sa ma gandesc ca poate exista si o astfel de posibilitate...

Ma gandeam ca nu sunt casuri, ca este imposibil sa existe asa ceva pe fata mea. De curand au inceput sa-mi apara aceste cosulete, nu cele imense si nu cu aceeasi intensitate si marime.

Rugam producatorii sa-mi ia cadre de la distanta, cat mai largi, sa nu se vada de aproape. Cei care erau pe langa mine se uitau putin cu scarba, ma aratau cu degetul – ce are asta pe fata?”, a povestit Andreea Mantea pe vlogul ei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.